شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. انتظام صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم الأربعاء.

وزير التعليم يتفقد مركز تصحيح امتحانات الثانوية ويؤكد: كل طالب يحصل على حقه

الإسكان: مرحلة التطوير العاجلة بجزيرة الوراق ستشهد تشييد أبراج سكنية وتجارية

وزارة التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية

وزيرة التضامن: فتح باب التسجيل فى الاشتراك بمعرض ديارنا بالساحل الشمالى

وزير النقل: لن يتم استيراد أتوبيسات من الخارج ونعتمد على الإنتاج المحلى.. صور

وزارة الصحة توجه رسالة هامة لمدخنى التبغ الإلكترونى.. إنفوجراف

السكة الحديد تعدل تركيب بعض القطارات على خطى القاهرة أسوان ومرسى مطروح والعكس

وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفارى بمرسى علم