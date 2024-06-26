حدث في 8 ساعات| مبادرة لـ "التنسيقية" لترشيد استهلاك الكهرباء وبيان حكومي بشأن جزيرة الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والإجتماعية الهامة لدى جموع المواطنين بكافة المحافظات.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق مبادرة لترشيد استهلاك الكهرباء (تفاصيل)

طالبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جموع المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

بيان مهم من الحكومة بشأن تطورات الموقف التنفيذي للأعمال بجزيرة الوراق

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق.

"الرعاية الصحية": تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في الهيئة قريبا

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إنه سيتم قريبًا تفعيل نظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في الهيئة، وهو أداة قوية في ميكنة إدارة دورة الإيرادات .

أول تعليق من "الآثار" على تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون

أكد الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أنه ما تم تداوله بشأن تصوير فيديو كليب مثير للجدل داخل قصر البارون، عار تماماً من الصحة

رئيس الأركان يبحث مع نظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى أفاق التعاون العسكري

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة - مرسى مطروح

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، وفق المواعيد التالية:"

ثورة غيَّرت مجرى التاريخ المصري الحديث.. جبالي يهنئ الشعب بذكرى "30 يونيو"

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمةً بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو.

غرق مركب سفاري بسبب اصطدامه بالشعاب المرجانية بمرسى علم وتحرك عاجل من البيئة

قال بيان صادر عن وزارة البيئة، إن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تابعت حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم.

"معلومات الوزراء" يستعرض المشروع القومي لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءات وفيديوهات من داخل المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة

البرلمان يوافق على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA)

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA

بيان حكومي بشأن استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»

الصحة: استجابة 700 مريض للعلاج باستخدام برنامج العلاج ببدائل الأفيونات (الميثادون)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة 700 مريض بالعلاج اليومي ببرنامج العلاج ببدائل الأفيونات (الميثادون)، بهدف مكافحة الإدمان بين المواطنين،

إنجاز رياضي جديد لأبناء القوات المسلحة.. لاعبو كمال الأجسام يحصدون المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية

نجح لاعبو فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المشاركون ضمن قوام المنتخب القومي في حصد المراكز الأولى بالبطولة الإفريقية التي أُقيمت فعالياتها بجمهورية مصر العربية، بمشاركة 14 دولة.