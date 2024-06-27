شكرا لقرائتكم خبر عن ختام المقابلات الشخصية للدفعة 5 من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب آخر مراحل القبول المؤهلة للانضمام للدفعة الخامسة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وهى مرحلة المقابلات الشخصية والتى امتدت على مدار ثلاثة أيام.

وذكرت الأكاديمية - في منشور عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - أنه تم تقييم المتقدمين على يد مجموعة من الوزراء، والمحافظين، ونواب المحافظين، والشخصيات العامة، حيث أعرب المشاركون في المقابلات عن فخرهم بمستوى الشباب المصري المتقدم للبرنامج وتنوعه.