أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مردفًا: "قد يكون يوم 3 يوليو القادم موعد إعلان أسماء الحكومة الجديدة، يوم 3 يوليو 2013 كان إنحياز القوات المسلحة والفريق عبدالفتاح السيسي للشعب المصري الذي نزل الشارع حفاظا على الدولة".

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن يوم 3 يوليو سيظل خالدا في ذاكرة المصريين لأنه اليوم الذي تخلص فيه الشعب من جماعة الإخوان الإرهابية، وقد نرى في هذا اليوم الإعلان عن أسماء الحكومة الجديدة.



