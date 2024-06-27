قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت الهيئة في بيانها إن ثورة 30 يونيو "أكد فيها الشعب المصري العظيم على وحدة الصف ونبذ دعاوى الفرقة والطائفية نحو بناء جمهورية جديدة تحت قيادة سيادتكم الحكيمة".

أضافت "نسأل المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد لتحقيق آمال الشعب المصري نحو التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الوطنية الرشيدة".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.