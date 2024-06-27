ضبط سائق ميكروباص تعدى على "سائقة نقل ذكي" بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على طالب تعدى على سيدتين بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة شكوى من سيدتين بطريق مصر الإسماعيلية تجاه القاهرة بدائرة القسم.

بالانتقال، قالت إحدى السيدتين (تعمل سائقة بأحد التطبيقات الذكية) وبصحبتها ربة منزل تستقل السيارة قيادتها "مصابة بجرح باليد"، إنه حال سيرها بالسيارة قيادتها بالطريق محل البلاغ اصطدمت بسيارة "ميكروباص" وحدوث تلفيات بسيارتها وترتب عليها وقوع مشادة كلامية بينها وبين قائد "الميكروباص" قام على أثرها بالتعدي عليهما بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض" ونتج عن ذلك إصابة الثانية ولاذ بالفرار.

توصل ضبط مباحث السلام لقائد الميكروباص (مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينهم وأنكر التعدي عليهما بالضرب، وتبين عدم حمله رخصة قيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.