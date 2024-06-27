شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: توقف 18 مركبة إسعاف عن العمل فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن توقف 18 مركبة إسعاف عن العمل في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود جراء إغلاق الاحتلال للمعابر ومنعه دخول أى شاحنات وقود، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

