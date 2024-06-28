شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية لنقابة الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النقابة العامة للأطباء، فتح باب التسجيل منذ قليل، فى الجمعية العمومية العادية، تمهيدا لانعقادها فى الثانية ظهر اليوم الجمعة 28 يونيو 2024.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن الجمعية العمومية العادية ستناقش وتعتمد ميزانية النقابة لعدة سنوات، نتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد العمومية منذ جائحة كورونا في 2018، وحتى الآن، فضلا عن تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانيات السابقة.

وأضاف عبد الحى: كما ستناقش العمومية مواقف النقابة من قانون المسؤولية الطبية، وآخر المستجدات في ملف مكافأة الامتياز وإعلان بعض الجامعات الأجنبية عن قبول طلاب للالتحاق بكلية الطب بمجموع 50% في الثانوية العامة.

وأشار الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إلى أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 28 يونيه سيتم انعقاد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 12 يوليه فى نفس الموعد.



