شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين السابق: 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور خالد سليم النقيب العام السابق للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التاسعة.

وأكد سليم، أن البلاد شهدت منذ ذلك التاريخ نهضة كبيرة فى كافة المجالات لم تشهدها البلاد من قبل، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها، ومثلت علامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم من تهديدات قوى الإرهاب، وكانت البوابة الرئيسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، مشيدا بدور الرئيس السيسى في حماية مصر من الفتن وتهديدات الإرهاب.



وناشد جموع الشعب المصرى الوقوف خلف الرئيس السيسي وبذل المزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة الوطن داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة نعمه الأمن والاستقرار.



