خلال ساعات.. قطع المياه حتى صباح السبت بمناطق بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تقطع محافظة الجيزة، في العاشرة من مساء اليوم، المياه بعدد من المناطق بمركز الصف لمدة ٨ ساعات وحتى صباح السبت، وذلك لربط خط طرد محطة مياه المشتل.

وأكدت المحافظة، أنه سيتم قطع المياه لمدة 8 ساعات لتنفيذ أعمال ربط خط طرد محطة مياه المشتل قطر 400 مم بالشبكة العمومية؛ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بقطع المياه هي: مدينة الصف، وعزبة السلام، وقرية الفهميين.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال، وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة الصف، بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أية معوقات للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المحددة.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنها ستوفر للمواطنين سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب وستتواجد في المناطق المتأثرة بقطع المياه في محافظة الجيزة.

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