السكر12.5 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك بواقع ٥٠ جنيهًا لكل مواطن على بطاقات التموين حتى ٤ أفراد و٢٥ جنيهًا بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.

وينشر الخليج 365 أسعار السلع التموينية

سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه.

مسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.

زيت خليط 800 مللي 30 جنيهاً.

شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.

مكرونة 800 جم 15.5 جنيه.

صلصة 300 جم 8 جنيهات.

مكرونة 400 جم 7.75 جنيه.

تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.

عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا.

مربى أنواع 350 جراما 16 جنيهًا.

فول معبأ 500 جم 9 جنيهات.

علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.

دقيق معبأ 1 كجم 18 جنيهًا.

جبنة تتراباك 250 جم 14 جنيه.

جبن أبيض زنة 125 جرام 7 جنيهات.

صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.

مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.

صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.

مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيهًا.

لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.

خل 5% 900 ملي 6 جنيهات.

كيس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.

كيس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.

بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

حلاوة طحينية سادة 40 جم 4 جنيهات.

بسكويت يويوز ويفر 2.75 جنيه.

بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا 2.50جنيه.

قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.