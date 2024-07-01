السكر12.5 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر يوليو

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2024، اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك بواقع ٥٠ جنيهًا لكل مواطن على بطاقات التموين حتى ٤ أفراد و٢٥ جنيهًا بداية من الفرد الخامس، وذلك دون أي زيادة في الأسعار.
وينشر الخليج 365 أسعار السلع التموينية
سكر معبأ 1 كجم 12.60 جنيه.
مسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.
زيت خليط 800 مللي 30 جنيهاً.
شاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
مكرونة 800 جم 15.5 جنيه.
صلصة 300 جم 8 جنيهات.
مكرونة 400 جم 7.75 جنيه.
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم 21 جنيهًا.
مربى أنواع 350 جراما 16 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم 9 جنيهات.
علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
دقيق معبأ 1 كجم 18 جنيهًا.
جبنة تتراباك 250 جم 14 جنيه.
جبن أبيض زنة 125 جرام 7 جنيهات.
صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.
مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيهًا.
لبن جاف 125 جم 25.5 جنيه.
خل 5% 900 ملي 6 جنيهات.
كيس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
كيس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.
حلاوة طحينية سادة 40 جم 4 جنيهات.
بسكويت يويوز ويفر 2.75 جنيه.
بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.
بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا 2.50جنيه.
قهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.