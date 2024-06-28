رئيس الوطنية للإعلام مهنئًا بذكرى ثورة يونيو: أحد أهم وأعظم إنجازات الشعب المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة، داعيا المولى - عز وجل - أن يوفق الرئيس السيسي، في استكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشعبها.

وقال حسين زين إن ثورة يونيو أحد أهم وأعظم إنجازات الشعب المصري الذي أظهر عزيمة وشجاعة من أجل الحفاظ على مصر وهويتها وثقافتها وأمنها واستقرارها فى مواجهة قوى الشر والتطرف، وكان هذا الإنجاز العظيم حدثا فارقا ونقطة انطلاقة كبيرة نحو بناء جمهورية ديمقراطية حديثة نعتز ونفخر بها و حمل امانتها ابن مصر المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مخاطر وتحديات جسيمة، وحمى إرادة الشعب جيش وطني عظيم.

وأضاف أنه "بفضل الله وتكاتف المصريين؛ تمكنا من عبور تلك المخاطر والصعاب؛ لنمضى بخطى واثقة على طريق الإصلاح والتنمية وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة نواكب بها متغيرات وتطورات عالمية كبيرة، وستضع مصرنا الغالية في مصاف الدول المتقدمة".

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات وتنمية في مختلف المجالات منذ ثورة يونيو في ظل القيادة الواعية الحكيمة؛ قد مكن الدولة المصرية من مواجهة أزمات اقتصادية عالمية؛ لنمضي بثبات نحو تحقيق المزيد من الإنجازات غير المسبوقة واستكمال مسيرة التنمية والتحديث والتطوير في مختلف المجالات.