شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة فى 40 سؤالا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الثلاثاء المقبل 2 يوليو 2024، وذلك بالاطلاع على المراجعات النهائية للمادة وحل نماذج استرشادية للامتحان، للحصول على درجات التفوق والنجاح.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة نهائية لمادة اللغة الأجنبية الأولى في صورة سؤال وجواب بنظام الاختيار من متعدد، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الإلمام بأهم أجزاء المنهج من قواعد وكلمات والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضى، وجميع الأسئلة يتم سحبها من بنك الأسئلة، وبالتالي لم يتم تأليف أسئلة كما هو العرف، موضحة أن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يتضمن 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات، ومخصص لها 50 درجة.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

ووفقًا لجدول الامتحانات، يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد الدراسية الأساسية يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 بأداة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.