وزير التموين: ضبط الأسعار ورضا المواطن أبرز مهامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال شريف فاروق وزير التموين الجديد، إن ضبط الأسعار والأسواق أبرز أولوياتى،مؤكدا أن قياس رضا المواطن ضمن أبرز المهام المكلف بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر المذاع عليه قناة إم بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أن التعاون مع التجار والقطاع الخاص أهم العناصر لضبط الأسعار فى الأسواق فى الفترة المقبلة،مضيفا:"أول مهام عمل لأول يوم بالوزارة استعرضت موقف جميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء الحكومة الجديدة، والمحافظين، ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.