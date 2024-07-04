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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة: فخورون بتعيين 4 من الخريجين بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى بيان لها ، نحن فخورون بأن نعلن أنه تم تعيين أربعة من خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وزراء في الحكومة المصرية الجديدة
وهنأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى وهى دفعة 95، و أحمد كوجوك وزير المالية دفعة 99, وكريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية؛ ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى دفعة 95.
وكانت الحكومة ادت اليوم الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
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