"لو مخدتش الفلوس هموت نفسي".. مهتز نفسيًا يهاجم بنكًا في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"لو مجبتوش الفلوس هموت نفسي" بتلك العبارة هدد مهتز نفسيًا العاملين بأحد البنوك بمنطقة العجوزة.

فور تلقيه البلاغ، وجه المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة الخدمات الأمنية بالسيطرة على الشخص غريب الأطوار دون تعرضه لمكروه.

خطة ماكرة نفذها رجال الشرطة للسيطرة على الرجل الخمسيني كللت بالنجاح، وأمكن ضبطه وبحيازته قطعة سلاح أبيض.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء سامح الحميلي القائم بأعمال مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بعرضه على مستشفى للصحة النفسية.