وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالعاشر .. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الجمعة، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بمدينة العاشر من رمضان، وذلك فى أول زيارة ميدانية بعد توليه حقيبة الإسكان، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.



أول زيارة ميدانية لوزير الإسكان

وأكد شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.



وزير الإسكان يتفقد مشروعات الإسكان المتوسط بالعاشر

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، والذى يضم (2130 وحدة سكنية - 109 عمارات)، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها (1842 وحدة سكنية - 90 عمارة)، وتفقد نماذج للوحدات الجارى تشطيبها، كما تفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها ضمن محور متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، حيث يجرى تنفيذ (1632 وحدة سكنية - 68 عمارة).



عمارات الإسكان الاجتماعي بالعاشر

ووجه شريف الشربيني، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، ووضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء الوحدات السكنية، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل الانتهاء من المشروع بشكل متكامل فى وقت واحد، وتسليم الوحدات لمستحقيها.



وزير الإسكان وعدد من قيادات الوزارة



كما تجول وزير الإسكان بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمناطق المختلفة بالمدينة، موجهاً بتطوير المداخل والميادين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة، والمتابعة المستمرة والدورية لمختلف أعمال التنمية، والموقف التنفيذى لكل المشروعات، فالمتابعة الدؤوبة هى سر النجاح، وكذا ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة بالمدينة.



معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط



وزير الإسكان يتفقد نموذج بإحدى عمارات العاشر



وزير الإسكان يتفقد جودة التشطيب بعمارات في العاشر



عمارة إسكان متوسط بمدينة العاشر



وزير الإسكان يشدد على جودة تنفيذ مشروعات العاشر



وزير الإسكان خلال جولته بإحدى مشروعات العاشر