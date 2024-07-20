شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص بفتح محل صناعى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالجمعة، 19 يوليو 2024 11:00 م
ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص من المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة لفتح محل صناعى.
-صورة عقد الإيجار/التمليك (مع الاطلاع على الأصل).
-شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.
-صورة بطاقة إثبات الشخصية (مع الاطلاع على الأصل).
-خريطة مساحية للمحل.
-عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل (في حالات المحال الصناعية التي تستخدم آلات بموتور وإذا ما كان المحل يتكون من أكثر من وحدة أو تزيد مساحته عن 100م2.
-يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأميان الاجتماعية له وللعاملين بالمحل (شهادة – خطاب – إيصال....) وصورة البطاقة الضريبية لمقدم الطلب بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام الاشتراطات المطلوبة في المحل الصناعية وقبل إصدار الترخيص.
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