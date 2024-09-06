بعد إحالته للتحقيق.. أول تعليق من المحامي صاحب فكرة المساكنة قبل الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال هاني سامح المحامي صاحب دعوة المساكنة قبل الزواج، إنه سيستمر في دعوته وطريقه المستنير بحسب وصفه.

وأوضح "سامح"، في تصريحات لمصراوي، أن قرار إحالته للتحقيق من قبل النقابة، باطل قانونًا، مؤكدًا على أن النقابة ليست جهة اختصاص من الأساس وأنه لن يمثل أمام جهات التحقيق بها.

وتسائل أين النقابة من دعوة منتصر الزيات بقتل المفكرين والأدباء؟.. مشيرًا إلى أنه مستمر في طريقه المستنير وحربه ضد المتطرفين والإرهابيين.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر قرارًا بإحالة المحامي هاني سامح، إلى التحقيق مع إيقافه عن ممارسة المحاماة لحين الانتهاء من التحقيقات.

يذكر، أن المحامي هاني سامح أكد في تصريحات تلفزيونية أنه مع فكرة المساكنة قبل الزواج معتبرًا أنها حرية شخصية وأن ابنته إذا فعلت هذا الأمر لن يمنعها، فهو يقبل بالحقوق الإنسانية.