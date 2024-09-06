الأعلى للإعلام يعلن موعد افتتاح فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

يفتتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت المقبل ٧ سبتمبر الجاري، فعاليات دورة تدريب الصحفيين الشباب الأفارقة رقم ٥٩.

وبحسب بيان المجلس من المقرر أن تبدأ الفعاليات بكلمة من رئيس المجلس، يليها حوارًا مفتوحًا مع المتدربين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة لمدة ٣ أسابيع، بمشاركة متدربين، من نيجيريا وغانا وتنزانيا وكوت ديفوار والجزائر وكينيا والكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والمغرب وتشاد.

كما يشارك في الدورة ٣ نقباء صحفيين إفريقيين من الجزائر والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

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