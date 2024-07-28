شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير وتجميل محيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه والان مع تفاصيل الخبر

يشهد محيط المتحف المصري الكبير أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة، بما يليق بمكانة المشروع الذى سيكون افتتاحه محط أنظار العالم خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تحسين الصورة البصرية لمحيط المتحف المصري الكبير

تشهد المنطقة الممتدة من ميدان الرماية مرورا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس وكذا طريق الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة، حيث جارٍ تدعيمها بمسطحات خضراء ولاند سكيب وممشى سياحي، بما يتناسب مع مشروع المتحف المصري الكبير وأعمال التنسيق العام للمنطقة.

وتتضمن أعمال التطوير بالمنطقة تجميل وطلاء الأسوار وتطوير وسائل الإنارة والإضاءات الجمالية، بالإضافة إلى زراعة نخيل وتشجير بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط.

ممشى سياحى يربط الأهرامات بالمتحف المصرى الكبير

بدأت أجهزة الدولة إنشاء ممشى سياحي جديد بمنطقة الرماية، وتحديدا أعلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، للربط بين المنطقة الأثرية بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وذلك بطول 2كم وعرض حوالي 500م.

ومن جانبها، أوضحت محافظة الجيزة أن الممشى الجديد تم البدء في تنفيذه بطول 2كم وعرض حوالي 500م، ليتمكن زوار المتحف المصري الكبير من التوجه إلى المنطقة الأثرية بالأهرامات، مؤكدة أن الممشى سوف يتم تدعيمه بمطاعم ومحال وبازرات وخدمات ترفيهية مختلفة.

وأشارت المحافظة إلى أن الممشى جارٍ تنفيذه بأصول فنية وهندسية حتى لا يتسبب في حجب رؤية المتحف المصري الكبير أو التأثير على المظهر الحضاري للأهرامات، مؤكدة العمل بالمشروع بمعدلات تنفيذ عالية ليتم الانتهاء منه قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

طلاء واجهات العقارات المطلة على الدائري

بدأت محافظة الجيزة في طلاء جميع العقارات بالطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، سواء بالطريق الدائري أو الطرق والمحاور المؤدية للمتحف ومنها طريق "اسكندرية الصحراوي، و26 يوليو، والطريق الأبيض".

ومن جانبه، وجهت محافظة الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال طلاء العقارات المحيطة بالطريق الدائري والتنسيق مع الشركات المنفذة للأعمال لسرعة الانتهاء من القطاعات الجارٍ العمل بها وحل أي عقبات قد تواجههم فى ذلك الشأن.

وأكدت محافظة الجيزة أن الأعمال تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة لها وأنه يتم مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الإستشارية القائمة على الأعمال.

مواقف حضارية لاستيعاب الحركة المرورية

وأوضحت المحافظة، أنه جارٍالانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتنمية لمحيط المتحف المصري الكبير والطرق المؤدية والتى تتضمن توفير ساحات انتظار ومواقف حضارية وتطوير للعشوائيات وتخطيط مروري والتي تهدف جميعها لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة عند افتتاح المتحف.



