شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد استشهاد الأنبا بضابا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 09:53 ص

صلى نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي قداس عيد القديس الأنبا بضابا الأسقف والشهيد، وذلك في الدير الذي يحمل اسمه بنجع حمادي، وشارك في الصلوات بعض من الآباء كهنة الإيبارشية وشعبها.

وكان الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي، صلى صلاة عشية استشهاد القديس الأنبا بضابا الأسقف والشهيد وذلك بالدير الذي يحمل اسم القديس بنجع حمادي.

وشارك في صلاة عشية عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.