شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسه ترسم شمامسه جدد فى مدينة نصر قبل صوم العذراء مريم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدىالأحد، 28 يوليو 2024 09:57 ص
صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرقي مدينة نصر وكمبوند جاردينيا القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة الأميرين تادرس الشطبي وتادرس المشرقي بكمبوند جاردينيا بشرقي مدينة نصر، وذلك بمناسبة عيد استشهاد الأمير تادرس الشطبي.
وبعد صلاة الصلح رسم نيافته 21 من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.
وشارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وبعض كهنة القطاع وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد وشعب الكنيسة وسط فرحتهم بمناسبة عيد شفيع كنيستهم ورسامة الشمامسة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز