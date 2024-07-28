الكنيسه ترسم شمامسه جدد فى مدينة نصر قبل صوم العذراء مريم.. تفاصيل

صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرقي مدينة نصر وكمبوند جاردينيا القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة الأميرين تادرس الشطبي وتادرس المشرقي بكمبوند جاردينيا بشرقي مدينة نصر، وذلك بمناسبة عيد استشهاد الأمير تادرس الشطبي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012