شكرا لقرائتكم خبر عن لو تليفونك اتسرق تتصرف إزاى عشان ترجعه؟ .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من حوادث السرقة تتمحور في سرقة الهواتف المحمولة من قبل لصوص الهواتف عبر الدراجات النارية أو بالطرق الأخرى، وحدد القانون طرق وحالات لاستعادة الهاتف المسروق يوضحها الخليج 365 في النقاط التالية:

1- تحرير محضر بمركز الشرطة الذى وقعت فى دائرته السرقة، مرفق به بيانات الهاتف "الرقم المسلسل، النوع، الماركة".

2- سيتم تقييد المحضر ضد مجهول فى حالة عدم العلم بهوية السارق، أو تقديم طلب استعلام.

3- تسليم المحضر للنيابة العامة، ويتم تقديم طلب استعلام من شركات المحمول.

4- ترسل النيابة الملف للمحامى العام لتحرير خطاب استعلام من شركات المحمول.

5- عند استعمال السارق الهاتف بشريحة أي شركة ترد شركات المحمول من واقع بيانات صاحب الشريحة للهاتف المسروق الموجودة بالتليفون المحمول على الخطاب وتحدد "اسمه، رقم بطاقته، عنوانه.

6- يرسل المحامي العام الاستعلام للنيابة الجزئية.

7- يصدر قرار من النيابة العامة بضبط واحضار السارق.

8- يتم تحرير جنحة سرقة أو استيلاء على أشياء مسروقة لحامل الهاتف المحمول.

9- تحدد له جلسة وتنظر الجنحة ويكون الحضور فيها وجوبى للمتهم.

10- تقدم طلب للنيابة بتسليمك الهاتف.



