شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن مقتل أحد عناصره جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره جراء الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما قال مراسل القاهرة الإخبارية إن هناك هدوء حذر على طول الحدود اللبنانية الجنوبية بعد عمليتين نفذهما الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأكد أن هناك اتصالات دولية وجهود دبلوماسية وسياسية لاحتواء التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية الذي بلغ مستويات غير مسبوقة منذ 8 أكتوبر.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن قوات يونيفيل تواصل تسيير دورياتها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتخفيف حدة التصعيد.