شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ صرف السلع المدعمة بالبطاقات ضمن مقررات أغسطس الخميس والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من يوم الخميس المقبل صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة بأحدث أجهزة الكمبيوتر مستمر، وأن مراكز الخدمة تقدم الخدمات الخاصة بـ البطاقات التموينية سواء بدل تالف أو فاقد.