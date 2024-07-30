شكرا لقرائتكم خبر عن الإقليمى للأغذية يستقبل وفدا من الكوميسا لاعتماده كمعامل مرجعية للمنظمة والان مع تفاصيل الخبر

زار وفد من "الكوميسا "السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا معامل المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف التابع لـ مركز البحوث الزراعية في اطار اعتماده كمعامل بالدول الاعضاء بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا كمعامل مرجعية ومراكز تدريب معتمدة لدول السوق .

وأبدت اللجنة في تقييمها الأولي اعجابها بنظام العمل بالمركز الاقليمي حيث اطلع الوفد علي حجم العمل و امكانيات المركزالفيزيائية و البشرية و مستندات الاعتماد و اجراءات استلام و تكويد العينات و الطرق الرسمية للتحليل و اجراءات توكيد الجودة و العينات القياسية ونتائج عينات اختبار الآداء و مستندات المعايرة .

وزار عدد من معامل المركز مثل معمل فحص الحبوب و معمل العناصر و معامل متبقيات المواد الضارة ومعمل فحص و تدريج الحبوب الي جانب المعمل المستهدف بالزيارة و هو معمل التكنولوجيا الحيوية و اختبارات الهندسة الوراثية في الأغذية و الأعلاف .

وأوضح الدكتور أحمد العكازي ان المركز الاقليمي حاصل علي شهادة الاعتماد الدولي للمعامل ايزو 17025 منذ عام 2004. و أن اهتمام المركز الاقليمي - و الذي يقوم بالرقابة علي خامات و اضافات الأعلاف ومخاليط الأعلاف المصنعة - باعتماد المعامل و الوصول بها الي المستوى الدولي .

يأتي تنفيذا فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الحفاظ علي مستوي المعامل المرجعية بالوزارة و تجديد اعتمادها وتحديثها أولا باول و تقديم كل العون للسوق المشتركة لشرق و جنوب أفريقيا .