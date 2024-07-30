شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثامين 14 شهيدا من رفح الفلسطينية وخان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية في خبر عاجل، منذ قليل، بانتشال جثامين 14 شهيدا من مدينة رفح الفلسطينية والبلدات الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما يُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.