شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات مفتشى المباحث والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة حركة تنقلات مفتشى مباحث العاصمة حيث تم تعيين العقيد خالد سيف مفتشاً لمباحث قطاع غرب القاهرة، والعقيد أحمد التحيوي مفتشاً لمباحث القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدي مفتشاً لقطاع الحدائق والزيتون.

كما تم تعيين العقيد أحمد إبراهيم مفتشًا لشبرا، والعقيد باهر البشلاوي مفتشًا لمباحث السلام، والعقيد أحمد يحيى مفتشاً للشروق، والعقيد عمرو الحسيني وكيلًا لمباحث الطرق كما تم تعيين العقيد محمد دويدار مديراً لقطاع جرائم النفس.

وشهدت حركة تنقلات الشرطة لعام 2024، الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة مع إعداد جيل جديد من القيادات الوسطى لتولى القيادة مستقبلاً وذلك من خلال توظيف الخبرات التراكمية والتخصصية، وتفعيل دور العنصر النسائى بالوزارة من خلال تعيين قيادة نسائية برتبة لواء فى وظيفة مساعد وزير لقطاع حقوق الإنسان.

ودعمت حركة التنقلات مديريات الأمن بأفضل العناصر من الضباط المؤهلة فى كافة التخصصات للنهوض بالأعباء الأمنية بها والحفاظ على مستوى الآداء وتطويره، فضلا عن الإرتقاء بمستوى كافة القطاعات والإدارات الخدمية لتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والاستفادة بالضباط المؤهلين تدريبياً وفنياً فى مجال العمليات الأمنية والمعلوماتية وتحليل البيانات وإدارة الأزمات بقطاعات الوزارة النوعية والمتخصصة، خاصةً فى مجال إدارة المدن الذكية وغرف العمليات الأمنية ومواكبة التوسع فى منظومة الطرق السريعة والمدن الجديدة.