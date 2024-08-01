شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات أغسطس 2024 من بنك ناصر الاجتماعي، اعتبارا من اليوم الخميس، مع تيسير كافة إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

ويأتى ذلك في الوقت الذي قررت فيه الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدي الدعم العيني والنقدي والإعانات والمنح والمعاشات، بخلاف مساعدات الدعم النقدي المشروط برنامج "تكافل وكرامة"، المقدم من الوزارة والهيئات والمديريات والمؤسسات التابعة لها للأفراد أو الجهات، وذلك من خلال إدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن، قررت إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بداية من شهر يوليو الماضى، وذلك وفقا لقاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" على مستوى محافظات الجمهورية.