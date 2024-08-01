شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الأمين العام لمركز "كايسيد" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الدكتور زهير الحارثى الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومركز كايسيد في مجال نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر، حيث أشار قداسة البابا إلى أهمية غرس خمسة أنواع من المحبة وخاصة لدى النشء، وهي: محبة الله، محبة الأرض، محبة الوطن، محبة الآخر، محبة السماء، والتى تثمر سلامًا وعلاقات راقية.

ومن جهته أكد الأمين العام للمركز، والذي تولى منصبه مؤخرًا، أن هذه الزيارة تأتي في إطار رغبته في التعبير عن تقديره لقداسة البابا على مواقفه الداعمة للمحبة والسلام، إلى جانب طرح أفكارًا حول سبل دعم المبادرات المشتركة من أجل تعزيز القيم الإنسانية واحترام وقبول الآخر خاصة في المنطقة العربية.

وحضر اللقاء القمص متى زكريا والراهب القس عمانوئيل المحرقي.