شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف تأثير تناول مضادات الحموضة على الأدوية الأخرى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية فى انفوجراف نشرته الصفحة المصرية للهيئة على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك الطرق الطريقة الصحيحة لتناول مضادات الحموضة ومدى تأثيرها على غيرها من الأدوية

وقالت هيئة الدواء : من الأفضل تناول مضادات الحموضة مع الطعام، أو بعد تناول الطعام بفترة قصيرة، لأن هذا هو الوقت الأكثر عرضة للإصابة بعسر الهضم أو حرقة المعدة، وقد يستمر تأثير الدواء أيضًا لفترة أطول إذا تم تناوله مع الطعام.​

وتابعت : يمكن أن تؤثر مضادات الحموضة على مدى فعالية الأدوية الأخرى؛ لذلك لا تتناول أدوية أخرى خلال 2 إلى 4 ساعات من تناول مضادات الحموضة.​

واستكملت : لتجنب التفاعلات الدوائية يُنصح بتناول الأدوية الأخرى قبل مضادات الحموضة بساعة أو بعدها بأربع ساعات.​



ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى الصيدلي لاستشارته فيما يخص التفاعلات الدوائية.​