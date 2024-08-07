شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف مضاعفات الإصابة بالالتهاب الكبدى بى .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن التهاب الكبد بى هو عدوى يمكن أن تهدد حياة المصاب بها وتابعت: تكمن مضاعفات المرض في تسببه في عدوى مزمنهة ويزيد من خطر تعرض الشخص للوفاة بسبب تليف وسرطان الكبد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن الكشف بالمجان في العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد .

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، توفر السبل ووسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في الكشف المبكر عن سرطان الكبد، وتدريب العاملين في المجال الطبي لدى الوزارة، على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة حيث يتم توفير الدعم التقني والفني اللازم من أجل ضمان تطبيق واستمرارية الكشف المبكر عن سرطان الكبد.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر تشهد حاليًا تقدمًا مبتكرًا في النظام الصحي، خاصة في مجال علاج سرطان الكبد، موضحا أن هذه التطورات ليست مجرد إنجازات طبية، بل شهادة على العمل لتعزيز المساواة والعدالة في الرعاية الصحية، من خلال دمج أفضل البروتوكولات العلاجية في العالم، بما يضمن أن يحظى كل مواطن مصري بالوصول إلى أفضل رعاية ممكنة، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين.

وقالت أن مصر كانت تحمل لسنوات وعقود أعباء طبية واجتماعية واقتصادية هائلة نتيجة انتشار التهاب الكبد الفيروسي «سي»، وواجهت الدولة هذا التحدي بإقدام، وتمكنت بعزم وقوة من تغيير تصنيفها من كونها الدولة ذات أعلى معدلات الإصابة عالمياً إلى تحقيق إنجاز، بأن أصبحت مصر أول دولة في العالم تحصل على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية، في الطريق إلى القضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي».