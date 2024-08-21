شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يهنئ مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية بعد تشكيله بصورة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على تقديم التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية بمناسبة الانتهاء بصورة كاملة من تشكيله الجديد وخاصة بعد انتهائه أمس من اختيار مناصب رئيس مجلس الإدارة ووكيل المجلس وأمين الصندوق وهيئة مكتب الاتحاد، ليصبح بذلك هناك مؤسسات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي، وذلك مع الانتهاء أيضاً من تشكيل مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة.

وقد جاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية.

ومن جانبه، أوضح الوزير أنه بالانتهاء من هذه الانتخابات من المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تفعيلاً بصورة أكبر لدور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للقطاع السياحي والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وهو ما يساهم في دفع عجلة العمل بصناعة السياحة في مصر.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كان قد أصدر منذ أيام قراراً بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضواً يضمون الأعضاء الستة المنتخبون من قبل الجمعية العمومية والتي أُجريت يوم 29 يونيو الماضي، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارة الغرف السياحية الخمسة، والأعضاء الخمسة المعينون من قبل السيد وزير السياحة والآثار.

