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رئيس مصلحة الضرائب: لن نسأل هذه الشركات عن ضرائب الأعوام الماضية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التيسيرات الضريبة التي تم الإعلان عنها اليوم استراتيجية جديدة في التعامل مع المجتمع الضريبي ومجتمع رجال الأعمال.

وأضافت "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامي"شريف عامر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء: نسعى من خلال حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة إلى تحقيق الشفافية والعدالة، والتيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها اليوم تشمل نظامًا مبسطًا للأوعية الضريبية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الشركات التي ستقدم ملفًا لن تسأل عن الضرائب في السنوات الماضية، مؤكدة أنه يتم السعي للتوصل إلى الشكل النهائي لحزمة التيسيرات الأخيرة خلال 4 أو 5 أسابيع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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