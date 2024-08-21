شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ووزير الرياضة يستقبلان وفد اتحاد الكشافة المسلم المشاركين فى المؤتمر العالمي للكشافة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل فضيلة الامام الأكبر الاستاذ الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمقر مشيخة الأزهر الشريف وفد اتحاد الكشاف المسلم المشاركين في المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، والذي استضافته مصر خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس، وبمشاركة 174 دولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحدت وزير الشباب والرياضة والذي عبر عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وحرصه علي استقبال الشباب المصري والعربي والشباب من مختلف الجنسيات للاتحاد العالمي للكشاف المسلم والذي شارك في المؤتمر العالمي للكشافة .

مضيفا "صبحي " إننا شرفنا بوجود مساعد الأمين العام في الأمم المتحدة والتي اشارت بكلماتها الي ضرورة إيقاف الحرب علي غزة.

فيما أعرب فضيلة شيخ الأزهر الشريف عن سعادته باستقبال شبابنا من المشاركين في المؤتمر العالمي للكشافة ، مؤكدا علي الدور الكبير والهام الذي تلعبه الكشافة من خلال المساهمة الفعالة في تعزيز التعايش والسلام والتواصل الإنساني الشامل.

من جانبهم عبر اعضاء الوفد الحضور عن سعادتهم باستقبال فضيلة شيخ الأزهر الشريف الدكتور احمد الطيب والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

حضر اللقاء الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومشيخة الأزهر الشريف والاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصري.



المؤتمر الكشفى



شيخ الازهر



وزير الرياضة وشيخ الازهر



