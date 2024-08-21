شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التعليم يناقش مع سفير ألمانيا إعلان انطلاق مشروع 100 مدرسة مصرية ألمانية
حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 31 مليون و896 خدمة مجانية خلال 20 يوما
هيئة الدواء: ضخ كميات كبيرة من المستحضرات الدوائية الهامة بالصيدليات
تعرف على عقوبة تلاعب المنافذ فى صرف السكر التموينى
تنسيق المرحلة الثانية 2024.. قائمة المؤسسات المعتمدة من التعليم العالى
أكاديمية البحث العلمى: تناقش مع وفد صينى سبل التعاون فى المجالات العلمية
انطلاق الملتقى العلمى الأول لمرض السكرى بـ"الفيوم" غدا
طبيب عين شمس صاحب واقعة خناقة محمد فؤاد: نفسياً مش قادر أتكلم
نائب وزير الصحة: وضع خطة عاجلة لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين
تكليف الدكتور هشام عبد العزيز على رئيسا لمجموعة عمل الاتصال السياسى بالأوقاف
وزيرة البيئة: السياحة البيئية هى المستقبل ويجب الحفاظ على الموارد الطبيعية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز