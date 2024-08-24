شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تود معرفته عن تسويق القطن وسعر القنطار بالوجهين البحرى والقبلى والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تولى الدولة اهتماما كبيرا بزراعته وعودته لتربعه على عرش الاقطان العالمية، حيث يتم البدء فى جني المحصول نهايات أغسطس في محافظات الوجه القبلي، وأول أكتوبر في محافظات الوجه البحري، على أن يبدأ التسويق خلال شهر أكتوبر، تتبعه عمليات الجني والتسويق في محافظات الوجه البحري.

وسيتم العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة بـ10,000 جنيه للقنطار في الوجه القبلي وبـ12.000 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري، وهذه الأسعار فرصة للمزارعين لتحقيق أرباح من زراعتهم وهامش ربح مناسب، وتشجيع على زيادة المساحة من الأقطان نتيجة لتطبيق سعر الضمان الذي أعلنت عنه الحكومة بشكل فعال.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- المساحة المنزرعة بالقطن فى الصعيد بلغت 40 ألف فدان، ومن المتوقع زيادتها في الأعوام المقبلة بعد تحديد والإعلان مسبقًا عن أسعاره لتشجيع الفلاحين على زراعته.

2- هناك زيادة في زراعة القطن في جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، حيث بلغت المساحة المنزرعة 311.700 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

3-المساحة المنزرعة كانت موزعة بين زراعة 40.840 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي والباقي في محافظات الوجه البحري.

4- أكبر المساحات المنزرعة هذا العام في الوجه القبلي كانت للصنف جيزة 95 حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 40.096 فدانا في محافظات أسيوط الفيوم بني سويف والمنيا، تلاه الصنف جيزة 98 حيث بلغت المساحة المنزرعة منه هذا العام 744 فدانا في محافظات سوهاج قنا الوادي الجديد.

5- سيتم العمل بالأسعار التي أعلنتها الحكومة بـ 10,000 جنيه للقنطار في الوجه القبلي و12.000 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري.