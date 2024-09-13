الامارات | 21 قيادية في الدورة الثانية من «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً الدورة الثانية من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة (Institute of Directors)، ويستمر حتى يوم 20 من الشهر الجاري، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، والقطاع الخاص.

ويأتي تنظيم هذه الدورة الجديدة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للالتحاق بالبرنامج، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي في لندن، وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين، والخبراء الذين قدموا البرنامج والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة ورائدة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة العضو المنتدب، منى غانم المري، إن تنظيم هذا البرنامج المتقدم يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل، حيث تم تطويره وتصميمه خصيصاً للمؤسسة، لتزويد المنتسبات بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023-2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها القيادية، وترسيخ الشراكات العالمية.

وأضافت: «إن استمرارية البرنامج تعكس شراكتنا المستمرة مع معهد المديرين في المملكة المتحدة الذي يشاركنا الرؤية والتوجه لتعزيز التميز في القيادة. وتكتسب المشارِكات الكفاءات اللازمة كقيادات فعالة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المؤسسات التي ينتمين إليها، من خلال تزويدهن برؤى معمقة في مجالات القيادة والإدارة المالية، ومهارات بناء الفريق والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز معرفتهن بأدوار ومهام عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته القانونية، ودور المجلس في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر والتعامل مع التحديات المستقبلية».

ويتضمن البرنامج، على مدى أسبوع كامل، محاضرات وورش عمل يقدمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة، وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي، في إطار تركيز البرنامج على تعزيز مفهوم التعلم من النظراء، والمساعدة على بناء العلاقات، والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.