الامارات | أشهر صور تشرشل المسروقة موجودة في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عُثِر في إيطاليا على صورة فوتوغرافية شهيرة للزعيم البريطاني الراحل ونستون تشرشل، كانت قد سُرقت من فندق فخم في أوتاوا، على ما أعلنت السلطات الكندية، وأمكنَ رصد الصورة إثر شرائها في مزاد.

وكان المصوّر الكندي من أصل أرمني يوسف كارش، أهدى الصورة قبل وفاته إلى فندق «فيرمونت شاتو لورييه» في أوتاوا، وتقدّر قيمتها بـ100 ألف دولار أميركي.

والتقطت هذه الصورة، وهي واحدة من أكثر صور تشرشل شهرة، بعدما ألقى المسؤول البريطاني كلمة أمام البرلمان الكندي عام 1941، خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي أغسطس 2022، أخطَرَ موظفو الفندق الشرطة بأن نسخة مقلّدة عُلِّقت بدلاً من الصورة الأصلية في قاعة للمطالعة قرب الردهة الرئيسة.

وأفادت شرطة أوتاوا بعد عامين من السرقة، أنها حددت هوية الجاني، وهو رجل في الـ43، يعيش على بعد 370 كيلومتراً غرب أوتاوا، مشيرة إلى أنها عثرت على الصورة المسروقة في إيطاليا، على بعد آلاف الكيلومترات من الفندق.

وأوضحت الشرطة أن «اللوحة بيعت بوساطة دار مزادات في لندن إلى مشترٍ في مدينة جنوى الإيطالية»، مؤكدة أن الطرفين «لم يكونا على علم بأن اللوحة مسروقة».

وقالت المديرة العامة للفندق جنفييف دوما: «نحن سعداء بعودة الصورة الشهيرة التي تحمل عنوان (ذي رورينغ لايون) إلى مكانها الصحيح».

ويُتوقع إعادة الصورة خلال الأسابيع المقبلة إلى الفندق الذي يعتزم عرضها مرة أخرى لنزلائه وعامة الناس.