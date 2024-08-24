شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أسبوع القاهرة السابع للمياه أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق إسبوع القاهرة السابع للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة" والمقرر عقده خلال الفترة من "13-17" أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "إسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة "الأمكاو).

قال الدكتور هاتى سويلم وزير الموارد المائية والري أن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر ، مع تعزيز محاور الإسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى .

وأشار إلى حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الإسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الإسبوع على الوجه الأمثل ، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .

وأضاف أنه تم عقد العديد من الإجتماعات مع المنظمات المختلفة للاتفاق علي جلسات الاسبوع ، وتسجيل العديد من الجلسات علي المنصة الخاصة بالإسبوع ، كما يتم حاليا تطوير المنصة المتكاملة للإسبوع والتي تضم جميع الفعاليات بما يُسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .

وفيما يخص مسابقة الأبحاث العلمية فقد تم قبول الأبحاث بعد التقييم بمعرفة اعضاء اللجنة العلمية ، وإبلاغ مقدمى الملخصات العلمية المقبولة بالإفادة بملخص مطول أو بحث كامل ، كما نسقت اللجنة العلمية مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث الكاملة المميزة في المجلة .

وفيما يخص المسابقات المقامة يوجد مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة خلال 3 دقائق" وهى مسابقة مخصصة لطلاب الدراسات العليا في المجالات المرتبطة بالمياه و مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" والمخصصة لطلبة مدارس المتفوقين STEM على مستوى الجمهورية من سن 15 - 15 عام ، ومسابقة "أفضل مشروعات التخرج" و "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و "الإبتكار فى ادارة المياه" التى تُعقد بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتمكين رواد الأعمال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (17 - 40) عام من تقديم حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المتعلقة بإدارة المياه ، حيث تتضمن المسابقة فئة المشاريع المبتكرة وفئة الأفكار التى تشمل الحلول أو المقترحات الجديدة التي تركز على الإدارة المستدامة والحفاظ على المياه .

كما يجرى الإعداد لتنظيم المعرض المقام على هامش الإسبوع والذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه ، مما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات .

