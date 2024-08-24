شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: اليوم تشغيل موقف العاشر الجديد لخدمة 12 خطا داخليا وخارجيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، تشغيل موقف (العاشرمن رمضان وبلبيس والإسماعيلية الجديد بتقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوى مع طريق بلبيس الصحراوي، اليوم السبت، كبديل للموقف العشوائي، أسفل كوبرى التعمير أمام محطة عدلى منصور وحيث سيخدم الموقف الجديد عدد (12) خط داخلى وخارجى باتجاهات مختلفة وهى ( الشروق- العبور- بدر - النهضة- العاشر من رمضان- شبين القناطر - مشتول السوق - هشام بركات - الهرم - المطار - الجبل الأخضر- منيا القمح )، فى إطار خطه وزاره النقل لتطوير وتنظيم الحركه المروريه بنطاق محطه عدلى منصور المركزية التبادليه العملاقة التى تضم خمس وسائل نقل ( الخط الثالث الثالث للمترو - للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT - ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏- محطة للسوبرجيت الأتوبيس الترددى )

وأشارت الهيئة إلى أنه بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى فقد تقرر توفير وسيله نقل جماعى مناسبه لربط محطه عدلى منصور المركزية التبادليه بالموقف المستجد لتسهيل حركة تنقل المواطنين القادمين من المحافظات والمدن المختلفة والمتجهين اما إلى القاهرة الكبرى عبر الخط الثالث لمترو والانفاق أو إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الادارية عبر القطار الكهربائى الخفيف LRT او العكس

جدير بالذكر أن الموقف الجديد يقع على بعد ١ كم من موقع الموقف العشوائي القديم امام محطه عدلى منصور و يتسع الموقف الجديد إلى ٤٥٠ مركبه ميكروباص ويتوافر به أنشطة خدميه وتجاريه بمسطحات ٩٠٠ متر لخدمه رواد الموقف بالاضافة إلى محطه وقود على مساحه ٤٠٠٠ متر، كما انه قد تم انشاء منطقة انتظار للعربات الخاصة الملاكى امام محطة عدلى منصور لتشجيع من يرغب فى ترك سيارته الخاصة فى أمان واستقلال القطار الكهربائى الخفيف LRT المتجه إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الادارية او المترو للوصول للقاهرة الكبرى والعودة لاستقلالها مرة أخرى.