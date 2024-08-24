شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج فارم دي بصيدلة عين شمس وشروط الالتحاق والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب الثانوية العامة عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكلياتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة، ومن أهم هذه البرامج برنامج فارم دي (الصيدلة الإكلينيكية) بصيدلة عين شمس.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل برنامج فارم دي لـ كلية الصيدلة جامعة عين شمس،وشروط الالتحاق وفرص التوظيف، كما يلى :

- عدد ساعات الدراسة: 175 ساعة معتمدة بالإضافة لمتطلبات الجامعة من الساعات المعتمدة (5 ساعات معتمدة) + 100 ساعة تدريب صيفي بالصيدليات بعد المستوى الثالث (الدراسة على 5 سنوات)، وتعتبر خمس سنوات الدراسة تتبعهم سنة أكاديمية تدريب عملي بأماكن العمل المختلفة (امتياز).

شروط الالتحاق بالبرنامج:

- استيفاء كافة الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات (شعبة علمي علوم).

- أن يكون الطالب قد تم ترشيحه إلى إحدى كليات الصيدلة الحكومية عن طريق مكتب التنسيق أو عن طريق إدارة الوافدين للغير المصريين.

- يجوز قبول تحويل الطلاب المقيدين ببرنامج مماثل في إحدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط استيفاء الطالب لمتطلبات القبول بالكلية وتحتسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا لقرار مجلس الكلية.

ويتيح البرنامج فرص توظيف لسوق العمل كإعداد خريجين قادرين على تقديم الخدمات الصحية للمرضى داخل المستشفيات وخارجها، وتخريج صيادلة مؤهلين للعمل بالمستشفات الحكومية والخاصة والصيدليات العامة والخاصة وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية ومجالات البحث العلمي.



وتقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها)، والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

تتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وإفريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.