فتح أبواب السعودية وإغلاق أبوابنا.. باسل السيسي ينتقد نظام كوتة العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت شركات السياحة مؤخرًا وزارة السياحة والآثار بتطبيق نظام الحصص (الكوتة) لتأشيرات العمرة لكل شركة خلال موسم العمرة الجديد لعام 1446هـ.

وأكدت شركات السياحة، على أهمية دراسة وتحديد الأعداد وفقًا للقدرة الاستيعابية لرحلات الطيران.

وصرح باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية السابق للحج بوزارة السياحة والآثار وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن النظام المفتوح القائم على العرض والطلب هو الأنسب لتنظيم رحلات العمرة.

وأضاف "السيسي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تطبيق نظام "الكوتة" سيؤدي إلى تقليص نشاط "حجم عمل" الشركات، مما سيتسبب في نقص التأشيرات وظهور السوق السوداء، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار رحلات العمرة.

وأكد عضو اللجنة الفنية السابق للحج بوزارة السياحة والآثار، أن من حق المواطن المصري الحصول على فرصة الاختيار بين عروض وخيارات متنوعة فيما يتعلق بتكاليف العمرة.

وانتقد باسل السيسي، نظام "الكوتة" باعتباره حلًا قصير المدى يفتقر إلى الرؤية الصحيحة، رغم أنه قد يوفر أرباحًا فورية للشركات، إلا أنه يتسبب في أضرار أكبر على المدى البعيد.

وتابع "السيسي": يجب أن يكون هناك نظام عمل وقواعد تضمن المنافسة العادلة بما يخدم مصلحة المجتمع بشكل عام.

وأكمل عضو اللجنة الفنية السابق للحج بوزارة السياحة والآثار: يهدف هذا النظام إلى التحكم في الأعداد، لكن في الوقت نفسه، قد يؤدي إلى تقليل المنافسة بين الشركات وزيادة أسعار الخدمات بسبب ندرة التأشيرات، كما يمكن أن يؤدي إلى خلق سوق سوداء بسبب زيادة الطلب وقلة العرض.

واختتم بتساؤله: "في حال تم تطبيق نظام الكوتة، كيف سنتعامل مع السعودية التي تفتح كل أبوابها للسفر؟ وهل يعقل أن يفتح العالم ونحن نغلق أبوابنا؟".

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