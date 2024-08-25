شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 11 وفقدان 14 آخرين بسبب عواصف ممطرة ضربت شمال شرقى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاحت عواصف ممطرة وصفت بأنها "نادرة تاريخيا" شمال شرقى الصين، مما تسبب فى مصرع 11 شخصا وفقدان 14 آخرين، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية أن ضابطا كان يحاول إنقاذ الأرواح هو أحد الأشخاص الذين لقوا حتفهم فى مدينة هولوداو فى مقاطعة لياونينج.

وأضافت أن رجال الإنقاذ ما زالوا يحاولون العثور على الأشخاص الذين فقدوا خلال الأمطار المدمرة "النادرة تاريخيا".

ووفقا للتقديرات الأولية، فقد تأثر 188800 شخص بالكارثة الطبيعية، فيما بلغت الخسائر 10.3 مليار يوان (حوالى 1.4 مليار دولار)، كما أعلن المسؤولون تضرر عدد كبير من الطرق والجسور والكابلات.

وقالت محطة تلفزيون الصين المركزية، إن أقصى معدل لهطول الأمطار اليومى بلغ 52.8 سنتيمترا، وهو ما يحطم الرقم القياسى الإقليمى لمعدل هطول الأمطار.

وأضافت أن الأجزاء الأكثر تضررا من المدينة شهدت ما يعادل أمطار عام كامل فى نصف يوم فقط، وبشكل عام كان أقوى معدل لهطول الأمطار فى هولوداو منذ بدء تسجيل الأرصاد الجوية فى عام 1951.

وخصصت الحكومة الصينية صندوقا بقيمة 50 مليون يوان (7 ملايين دولار) لدعم جهود الإغاثة من الكوارث.

وكانت الصين فى منتصف موسم ذروة الفيضانات خلال الشهر الماضي، وحذر صناع السياسات الصينيون مرارا وتكرارا من أن الحكومة بحاجة إلى تكثيف الاستعدادات للكوارث مع شيوع الطقس القاسي، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وتسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات فى مقتل أكثر من 150 شخصا فى جميع أنحاء الصين فى الشهرين الماضيين حيث ضربت العواصف الغزيرة المنطقة.