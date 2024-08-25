تامر أمين ينتقد قرار الأهلي بالانسحاب من كأس مصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عبر الإعلامي تامر أمين عن استيائه تجاه القرار الذي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي، باعتذاره عن المشاركة في بطولة كأس مصر لهذا الموسم، بالرغم من تقبله وتفهمه للمبررات التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار.

وخلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، تساءل أمين عن سبب التمسك بالقرارات الحاسمة المطلقة دون إيجاد حلول وسطى، وعن سبب خسارة بطولة كانت ستكون سهلة المنال ومجانية.

وأكد مقدم "آخر النهار"، أنه كان بإمكان النادي الأهلي المشاركة بفريق من اللاعبين الاحتياطي والناشئين الذين يحتاجون لفرصة للظهور، معقبًا: "ليه يا أبيض يا أسود ما في 500 لون بينهم؟، ليه يا ألعب يا أنسحب؟ ما احنا ممكن نلعب بالناشئين أو بالإحتياطي وساعتها كان يتقال أن الأهلي يشارك من أجل المشاركة".

وأضاف أمين موجهاً حديثه لإدارة النادي الأهلي، أنه يفهم جيداً أن البطولات ليست مجرد فوز وخسارة ولكن هناك جوانب أخرى أهم، إلا أنه يتعين عليهم أيضاً التفكير في المكاسب الأخرى والبطولات المستقبلية، وأنه يتعين عليهم البحث عن طرق لتقديم أداء أفضل وتحقيق الانتصارات بدلاً من الاكتفاء باتخاذ قرارات صارمة تؤدي لخسائر أكبر.

ودعا أمين المسؤولين في النادي الأهلي إلى مراجعة أنفسهم والبحث عن حلول مستقبلية، مضيفًا: "ليه أخسر بطولة مجانية ما احنا ممكن نحب نشارك البطولة الجاية هيبقي إيه الحل وقتها هيتقالك كان فيه وخلص".