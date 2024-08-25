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مليون جنيه.. ضبط نصاب متهم بغسل الأموال في كفر الشيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين بكفر الشيخ.

كشفت التحريات أن المتهم غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم في مجال إدارة المعامل والتحاليل ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الواحدت السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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