شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تحتفل بتسليم 15 منزلًا فى قرية الزعفرانة بالبحر الأحمر بعد تطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار حملة "إيد واحدة"، نظمت مؤسسة "حياة كريمة" احتفالًا بمناسبة تسليم 15 منزلًا تم تطويرها بالكامل في قرية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك كختام لأعمال الإحلال والتجديد التي استهدفت تحسين الظروف السكنية والمعيشية للأسر المستحقة.

وقد تزامن هذا الاحتفال مع وجود قافلة "إنت الحياة" في الزعفرانة للمرة الثانية على التوالي، تأكيدًا على التزام المؤسسة بتعزيز دورها التنموي في هذه المنطقة. وتُعد القافلة مبادرة تنموية شاملة لمؤسسة "حياة كريمة"، تُنظم بمشاركة عدد من الجهات الفاعلة.

كما أطلقت المؤسسة، تزامنًا مع الاحتفال، مبادرة للرسم على المنازل بمشاركة طلاب مدرسة "ابدأ" التكنولوجية. وتأتي هذه المشاركة الفعالة من طلاب "ابدأ" في إطار التزام المؤسسة بتعزيز العمل التنموي والخيري. كما تم تنظيم ورش عمل للأطفال تضمنت أنشطة للرسم وسرد القصص، بهدف تعزيز روح الإبداع وتنمية الخيال لديهم.

وفي سياق متصل، نجحت مؤسسة "حياة كريمة" في تطوير وحدة صحية بتمويل من شركة جمسا للبترول، حيث بدأت الوحدة بالفعل في تقديم خدماتها للمواطنين، وسيتم افتتاحها رسميًا في الفترة المقبلة خلال احتفالية كبيرة بحضور جميع الجهات الشريكة.

ويُذكر أن مشروع تطوير المنازل تم تمويله بالكامل من مؤسسة "حياة كريمة"، استنادًا إلى دراسات ميدانية شاملة أجرتها المؤسسة في المنطقة عبر مكتبها الميداني بمحافظة البحر الأحمر. تأتي هذه الجهود ضمن إطار تعزيز التنمية وتحسين الخدمات في منطقة الزعفرانة، إحدى القرى التابعة لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر. ورغم قلة عدد سكانها، فإن الزعفرانة تحتل موقعًا استراتيجيًا مهمًا على مسار السياحة الداخلية الشتوية والسياحة الدينية.











