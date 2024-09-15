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السعودية | إسعاف المنية ينفذ 59 مهمة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة خلال الأسبوع الماضي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 59 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

كما تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية .

ويأتي ذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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