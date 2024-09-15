شكرا لقرائتكم خبر عن حالتا وفاة و29 مصابا.. بيان "الصحة" بشأن حادث تصادم قطارى الشرقية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث التصادم الذي وقع بين قطارين، اليوم السبت، في مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه إلى موقع الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ39 سيارة إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيى الأحرار وجامعة الزقازيق، فيما أسفر الحادث عن حالتي وفاة، وذلك في حصيلة أولية، وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وجار المتابعة.



بيان الصحة بشأن حادث تصادم قطارى الشرقية

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، وأسفر عن عدد من الإصابات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لموقع الحادث لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمصابين.